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Aktüel

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bin 967'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:03:42 -
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bin 967'ye yükseldi

KABİL (AA) - Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 18 bin 967'ye çıkarken, ölü sayısı da 309 oldu.

Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Vahid Mecruh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiğini söyledi.

Daha önce 14 bin 525 olarak açıklanan vaka sayısının 18 bin 967'ye çıktığını belirten Mecruh, şimdiye kadar 309 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1763 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mecruh, salgının son zamanlarda artmaya başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesi ve çalışma ofisindeki arkadaşlarının yarıdan fazlasında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de Afganistan'da 70 gazetecide virüse rastlandığını, 2 gazetecinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.


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