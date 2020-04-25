  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1463'e yükseldi

2020-04-25 12:10:31 -
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1463'e yükseldi

KABİL (AA) - Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1463'e yükselirken, ölü sayısı 47 oldu.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyledi.

Daha önce 1143 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 1463'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, 206 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mayar, en çok vaka sayısının başkent Kabil'de görüldüğünü ve Herat vilayetinin ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı