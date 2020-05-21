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Afganistan'da kaymakam aracına intihar saldırısı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:58:24 -
Afganistan'da kaymakam aracına intihar saldırısı: 2 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Çaparhar ilçesi Kaymakamı Muhammed Sıddık Devletzey'in makam aracına düzenlenen intihar saldırısında kaymakam ile oğlu yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerindeki bomba düzeneğini, Çaparhar ilçe Kaymakamı Devletzey'in içinde bulunduğu makam aracının geçişi sırasında Behsud ilçesinde patlattığını söyledi.

Hogyani, saldırıda kaymakam Devletzey ile oğlunun yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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