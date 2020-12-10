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Aktüel Afganistan'da kadın gazeteci ve aktivist Malalai Meyvand öldürüldü
Aktüel

Afganistan'da kadın gazeteci ve aktivist Malalai Meyvand öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:40:49 -
Afganistan'da kadın gazeteci ve aktivist Malalai Meyvand öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'da gazeteci ve kadın hakları savunucusu Malalai Meyvand, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'da yayın yapan Enikaas televizyonunda çalışan gazeteci ve kadın hakları savunucusu Malalai Meyvand'ın Celalabad şehrinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Meyvand ile şoförünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede son bir ayda üç gazeteci suikasta kurban gitti. Gazeteciler Yama Siyavaş ve Elyas Dai, Kabil ve Helmand vilayetlerinde uğradıkları saldırılarda ölmüştü.

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