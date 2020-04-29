Afganistan’da intihar saldırısı! Ölüler var
Afganistan’da bir saldırganın üzerindeki bombayı kalabalığın içinde patlatması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
3 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı Kabil'in Rişhor bölgesinde kalabalığın içinde patlattığını söyledi.
Aryen, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.