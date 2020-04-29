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Dünya

Afganistan’da intihar saldırısı! Ölüler var

Afganistan’da bir saldırganın üzerindeki bombayı kalabalığın içinde patlatması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

2020-04-29 10:17:00 -
Afganistan’da intihar saldırısı! Ölüler var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

3 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı Kabil'in Rişhor bölgesinde kalabalığın içinde patlattığını söyledi.

Aryen, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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