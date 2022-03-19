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Dünya Afganistan'da havan mermisi patladı: 4 çocuk öldü
Dünya

Afganistan'da havan mermisi patladı: 4 çocuk öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 16:38:00 - 2022-03-19 16:41:47
Afganistan'da havan mermisi patladı: 4 çocuk öldü

Taliban yönetimi Kandahar Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Muhammed Asıf Hakimi, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinde önceki yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan mermisinin çocukların oyun oynadığı sırada patladığını söyledi.

Hakimi, patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması için patlamamış mühimmatın toplanacağını açıkladı.

Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların ölümüne neden olmuştu.

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