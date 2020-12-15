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Aktüel Afganistan'da Gor vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı bombalı saldırıda öldü
Aktüel

Afganistan'da Gor vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı bombalı saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:37:56 -
Afganistan'da Gor vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı bombalı saldırıda öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin İl Şura Başkan Yardımcısı Abdulrahman Atşan, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Gor Vali Vekili Habibullah Radmaniş, basına yaptığı açıklamada, Gor vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı Atşan'ın aracına yerleştirilen bombanın, Gor il hastanesi yakınında patlatıldığını söyledi.

Radmaniş, saldırıda Atşan'ın yaşamını yitirdiğini, bir korumayla bir şura vekilinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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