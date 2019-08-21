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Afganistan’da düğün salonundaki patlamada ölü sayısı 80’e yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir düğün salonunda gerçekleştirilen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 80’e yükseldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
Afganistan’da düğün salonundaki patlamada ölü sayısı 80’e yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir düğün salonunda gerçekleştirilen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 80’e yükseldi.


Kabil’in 6’ncı bölgesindeki bir düğün salonunda cumartesi günü düzenlenen intihar saldırısında bilanço artıyor. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, hastanede tedavi gören yaralılardan bazılarının hayatını kaybettiğini belirterek ölü sayısının 63’den 80’e yükseldiğini açıkladı. Rahimi, “17 kişi hastanede hayatını kaybetti. Şu anda 160’tan fazla yaralı hastanelerde veya evlerinde tedavi görüyor” dedi.


Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği kanlı saldırının ardından en az 25 düğünün ertelendiği açıklandı.


Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, 2019’un ilk yarısında düzenlenen saldırılarda en az 3 bin 812 sivil hayatını kaybetti veya yaralandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
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