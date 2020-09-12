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Aktüel Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Aktüel

Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:13:45 -
Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Cebril şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, kimliği belirlenemeyen kişilerin Cebril şehrindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirten Farhad, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanmaları için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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