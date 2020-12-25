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Aktüel Afganistan'da bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü

Saldırıda 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Altıncı Tabur, İkinci Tugay Komutanı Muhammed Kasım Paikar ve bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:54:17 -
Afganistan'da bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Belh'in Çarbulak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Altıncı Tabur, İkinci Tugay Komutanı Muhammed Kasım Paikar'ın aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığı bildirildi.

Saldırıda Paikar ile bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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