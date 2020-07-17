Afganistan'da bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.
Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Başarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın merkezi Pul-i Humri şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Baglan İl Hastanesi Başhekimi Abdul Alim Gaffari de saldırıda 6 sivil, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.