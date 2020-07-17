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Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:41:24 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Başarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın merkezi Pul-i Humri şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Baglan İl Hastanesi Başhekimi Abdul Alim Gaffari de saldırıda 6 sivil, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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