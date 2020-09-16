  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:28:26 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Tahar'ın Kalafgan ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın, pazar yerinde patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

Esir, patlamanın ardından pazar yerindeki 20 dükkanın kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...
Gündem

Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşüne tepki gösterdi. Bunu bir 'hata' olarak n..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı