Afganistan'da bombalı saldırıda 2 korucu öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 korucu hayatını kaybetti.
Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Argo ilçesine bağlı İlak Sangi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, korucuların bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Ruhani, saldırıda 2 korucunun yaşamını yitirdiğini, bir korucunun da yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.