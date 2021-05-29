  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi!
TFF'den 'küme düşme' kararı!
3 şehir ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Merkel'e hakaret eden kişiye hapis cezası
Dünya Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 18:55:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, El Biruni Üniversitesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini taşıyan servisin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında söz konusu üniversitenin rektörünün de bulunduğu 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Pervan Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Mart ayında da ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde üniversite öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan servise düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! 'İşareti görüyoruz' diyerek duyurdu
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'İşareti görüyoruz' diyerek duyurdu

Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, Altın fiyatlarının ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğunu belirterek "Bunu po..
Avusturya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah saldırı!
Dünya

Avusturya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah saldırı!

Avusturya hükümeti, ülkedeki müslümanlara ait 600 cami ve kurumun dijital haritasını hazırlattı. Haritanın paylaşıldığı toplantıda konuşan E..
Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran’da tüm yasaklar kalkacak mı?
Yaşam

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran’da tüm yasaklar kalkacak mı?

Lokantalar ne zaman müşteri alacak? Koronavirüs salgının sebebiyle son 15 aydır kafeler, restoranlar, lokantalar sosyal mesafenin korunmasın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay