Afganistan'da askeri kampa bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktiya vilayetinin merkezi Gardiz şehrinde askeri kampın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.
203. Tunder Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, Gardiz şehrindeki askeri kampı bomba yüklü araçla hedef aldığını söyledi.
Mumand, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'i asker 19 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.