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Aktüel Afganistan'da 4 bakanlık personeli ve 3 senatör rüşvetten gözaltına alındı
Aktüel

Afganistan'da 4 bakanlık personeli ve 3 senatör rüşvetten gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:25:11 -
Afganistan'da 4 bakanlık personeli ve 3 senatör rüşvetten gözaltına alındı

KABİL (AA) - Afganistan Sağlık Bakanlığında çalışan 4 kişi ile 3 senatörün rüşvet suçunda gözaltına alındığı bildirildi.

Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı personeli 4 kişinin rüşvet suçundan gözaltına alındığını söyledi.

Söz konusu kişilerin ifadelerinin alınmaya devam edildiğini kaydeden Resuli, öte yandan Afganistan Parlamentosunda görevli 3 senatörün de aynı suçtan gözaltına alındığını belirtti.

Resuli, gözaltına alınanların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

Öte yandan yerel kaynaklarda, gözaltına alınan bakanlık personelinin, sağlık bakanının yakın akrabaları olduğu iddia edildi.



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