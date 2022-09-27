Afganistan Uygur Türklerini Çin'e vermiyor! Ülkedeki yatırımları askıya aldılar

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Afganistan İslam Emirliği, zulümden kaçarak ülkelerine sığınan Uygur Türklerini Çin'e vermiyor.

Çin ise buna karşı, talebini reddetmesi sebebi ile ABD işgalinden kurtulan Afganistan'daki iktisadi adımlarını askıya aldı.

Mepa News'in aktardığına göre, Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Başkan Yardımcısı Han Can Alokozay, Çin'e ilişkin açıklamasında, "Çinli firmaların birçoğu geldi, bizlerle görüştü, araştırmalar yaptı, sonra gitti ve ortadan kayboldu. Bu oldukça sinir bozucu." dedi.

Alokozay, Çin'in yatırımları askıya alma sebebine ilişkin değerlendirmesinde, "Afganistan'daki İslam Emriliği yönetimi, ülkeye sığınan Uygurlara karşı Çin'in istediği adımları atmıyor, atmayacak." ifadelerini kullandı.

Çin ekonomik gücünü kullansa da geri adım atılmıyor!

Öte yandan Çin, bölgede geçmişte akdedilen anlaşmaların da hayata geçmesine müsaade etmiyor. Pekin yönetiminin Afganistan ile yalnızca madencilik konusunda Mes Aynak bölgesindeki bakır madenleri için 3 milyar dolarlık bir anlaşmasının olduğu ve bunun gibi çok sayıda mutabakatın da hazırda beklediği vurgulanıyor.

Ancak Çin, anlaşmaların uygulanması için Afganistan'a, Uygur Türklerine karşı çeşitli adımlar atılmasını şart koşuyor.

1996-2001 arası dönemde de Çin benzer şartları ileri sürmüş ancak İslam Emirliği yönetimi bunu kabul etmemiş, Pekin'in yatırımları da ülkeye ulaşmamıştı.