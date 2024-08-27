Afganistan İslam Emirliği'nden 'Gazze' açıklaması

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin sözcüsü Zebihullah Mücahid, Gazze hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, 5Pillars'tan Dilly Hussain'in sorularını yanıtladı.

Mücahid'e yöneltilen sorular arasında Gazze Şeridi'ndeki son durum ve İslam Emirliği yönetiminin tutumu da vardı.

"Gazze'ye ulaşamıyoruz"

Hussain'in "İslam Emirliği Gazze'deki Müslümanlara yardım etmek için ne yapıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gazze tüm İslam aleminin meselesidir. İsrail'in süregelen vahşetini kınıyoruz ve bunun en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. İsrail'i gaspçı bir rejim olarak görüyoruz, zira onlar insanların mülklerini işgal ettiler, güç ve vahşet kullanarak bu işgal ettikleri yerlerde yaşamaya devam ediyorlar.

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İsrail'in vahşetine yardım eden ülkeleri de bu desteklerini sona erdirmeye çağırıyoruz. Eğer bunu yapmazlarsa onlar da İsrail'in suç ortağı olarak kabul edileceklerdir.

Bizler Müslüman kardeşlerimizle birliğimizi ve desteğimizi sergiliyoruz. İslam alemini İsaril'in vahşetini ve bu trajediyi durdurmak ve güçlü eylemlerde bulunmak üzere bir araya gelmeye davet ediyoruz. İslam Emirliği de bu konudaki vazifelerini elinden gelen en iyi şekilde gerçekleştirecektir. Diplomatik olarak da Gazze'yi desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Biliyorsunuz, Gazze coğrafi olarak bizden oldukça uzakta bulunan bir bölge ve oraya ulaşamıyoruz. Bu yüzden bölgeye erişimimiz yok. Dünyaya çağrıda bulunuyoruz ki Gazze meselesi İslam aleminin bir savaşıdır, aynı zamanda bu savaş insani bir mesele olarak kabul edilmelidir ve küresel çapta tüm ülkeler bunu durdurmak için bir araya gelmelidir."

"ABD ve NATO İsrail'in arkasında"

Dilly Hussain bunların devamında Zebihullah Mücahid'e "bu eylemler askeri müdahaleyi de içeriyor mu?" sorusunu yöneltti. Mücahid bu soru üzerine sözlerine şöyle devam etti:

"Savaşı durdurmak ve İsrail'in gaspçı işgalini sona erdirmek için etkili yaklaşımlar gerekiyor. Bu, tabi eğer mümkünse, siyasi diyalogla olabilir. İslam alemi büyük bir savaşa girebilecek bir durumda değil. Zira ABD ve NATO'nun İsrail'e arka çıktığını ve onlara destek olduklarını görüyoruz.

Gazze'deki soykırımı durdurmak ve İsrail'in daha fazla gaspta bulunmasını engellemek için tüm etkili yolların kullanılmasını istiyoruz."

Kaynak: Mepa News