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Ekonomi Afganistan İslam Emirliği, Türkiye, Çin ve İran ile 6 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
Ekonomi

Afganistan İslam Emirliği, Türkiye, Çin ve İran ile 6 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 09:22:00 -
Afganistan İslam Emirliği, Türkiye, Çin ve İran ile 6 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, çeşitli vilayetlerde bulunan 7 maden sahasının işletilmesine yönelik yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar imzaladı.

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, çeşitli vilayetlerde bulunan 7 maden sahasının işletilmesine yönelik yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar imzaladı.

Afganistan İslam Emirliği Maden ve Petrol Bakanlığında düzenlenen imza törenine Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver ve şirket yetkilileri katıldı.

Anlaşmalara göre, Afganistan'ın Tahar, Herat ve Logar vilayetlerinde bulunan altın, bakır, kurşun, çinko ve demir içeren 7 maden sahası yerel ve yabancı şirketler tarafından işletilecek.

İhaleleri Afganistan, Türkiye, Çin, İran ve İngiltere merkezli şirketlerin kazandığı kaydedildi.

Törende konuşan Afganistan İslam Emirliği Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver, söz konusu madenlere toplamda 6 milyar 557 milyon dolar yatırım yapılacağını ve bunun Afganistan'ın kalkınmasına büyük katkı sunacağını aktardı.
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Afganistan, lityum, demir, kömür, bakır, altın, çinko, kurşun, doğal gaz, petrol, zümrüt, lacivert taşı, yakut gibi zengin değerli maden ve taş yataklarına sahip. Bu nedenle Taliban Hareketi 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından, sık sık uluslararası yatırımcılara ülkenin petrol, doğal gaz ve madenlerine yatırım çağrısı yapıyor.

Afganistan İslam Emirliği, 2023 başlarında Çinli şirket CAPEIC ile Amu Nehri Havzası'ndan petrol çıkarılması için anlaşma imzalamış, Sar-i Pul vilayetinde ilk kez bir kuyudan petrol çıkarılmaya başlanmıştı.

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