  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan Din Alimleri Şurasından Fransa'ya tepki
Aktüel

Afganistan Din Alimleri Şurasından Fransa'ya tepki

Din Alimleri Şurası Başkan Yardımcısı Adilbek: - "İslam ülkeleri Fransa ile ilişkilerini kesmeli ve Fransız ürünlerini boykot etmeli" - "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere bu ülkedeki yetkililerin İslam karşıtı açıklamaları sadece bir kişi ya da bir ülkeyi değil, belki de tüm Müslümanları ilgilendiriyor. Bu açıklamalar Müslümanların kalbinde derin yara açmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:04:18 -
Afganistan Din Alimleri Şurasından Fransa'ya tepki

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan Din Alimleri Şurası Başkan Yardımcısı Şeyh Sultan Ahmad Adilbek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere bu ülkedeki yetkililerin İslam karşıtı açıklamalarının kabul edilir olmadığını söyledi.

Adilbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız yetkililerin söz konusu açıklamalarının Müslümanların kalbinde derin yara açtığını ifade ederek ''İslam ülkeleri Fransa ile ilişkilerini kesmeli ve Fransız ürünlerini boykot etmeli.'' dedi.

- "Kimse başka dinlere hakaret edemez"

İslam ülkelerinin ve Müslümanların birleşmesi gerektiğini vurgulayan Adilbek, el ele vererek böyle insanlara ve ülkelere karşı mücadele verilmesinin önemine dikkati çekti.

Adilbek, hiç kimsenin başka bir dine hakaret etme hakkına sahip olmadığını kaydetti.

Müslümanlar için kutsal değerlerin önemli olduğunu dile getiren Adilbek, Hz. Muhammed'in Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

Adilbek, ''Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere bu ülkedeki yetkililerin İslam karşıtı açıklamaları sadece bir kişiyi ya da bir ülkeyi değil, belki de tüm Müslümanları ilgilendiriyor. Bu açıklamalar Müslümanların kalbinde derin yara açmıştır.'' diye konuştu.

- "İslam dünyası düşmanlıklarını bırakmalı"

İslam dünyası ve Müslüman liderlerin düşmanlık ve kırgınlıklarını bırakmasını istediklerini belirten Adilbek, şöyle devam etti:

''Mesele şu an Müslümanların meselesidir. Fransız yetkililerin açıklamaları İslam ülkelerinin birliğine sebep olmalıdır. Eğer bugün İslam ülkeleri bu açıklamalar karşılığında susarsa ve yüksek sesle tepki göstermezse yarın bir gün çok farklı şeyler de olabilir. Bu nedenle herkes kendi görevini yapmalı, mensup oldukları dini tecavüzlere karşı savunmalı, bu herkesin vicdani bir görevidir.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den
Gündem

Türkiye'den "Bozkurtlar" açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransız Hükümeti tarafından lağvedildiği açıklanan 'Bozkurtlar' isimli bir hareket olmadığı esa..
ABD'de seçimi kim kazanırsa Türkiye'nin işine yarar? Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net cevap
Dünya

ABD'de seçimi kim kazanırsa Türkiye'nin işine yarar? Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın kamuoyunun yakından takip ettiği ABD seçimlerinde, "Kimin kazanması Türkiye için daha pozitif bi..
Biden'dan 'zafer' açıklaması
Dünya

Biden'dan 'zafer' açıklaması

ABD yeni başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde nefesle tutuldu. Trump oylarda hile vurgusu yapark..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay