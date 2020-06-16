Afganistan-ABD-Rusya'dan üçlü Taliban müzakeresi

KABİL (AA) - Afganistan-ABD-Rusya, Taliban ile barış görüşmelerini değerlendirdikleri üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad katıldı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda Taliban ile yakında gerçekleştirilmesi planlanan Afganlar arası barış müzakeresi konusunun ele alındığı belirtildi.

Söz konusu ülkelerin barış sürecini desteklediği ifade edilen açıklamada, toplantıda ABD ve Rusya temsilcilerinin Afganistan'da şiddetin azaltılmasından yana olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, toplantıda ayrıca bölgesel iş birliği meselelerinin de konuşulduğu ve bundan sonraki süreçte Rusya ve ABD ile bu tür görüşmelerin tekrarlanacağı bilgisi yer aldı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Taliban ile barış müzakerelerinin yakında başlayacağını açıklamıştı.



