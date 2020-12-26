Afgan genç Mehmet Akif Ersoy sevgisini tabloya işledi

DÜZCE (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Düzce'de ailesiyle yaşayan Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Akil Shirzad, vefatının 84. yılında kişiliğinden etkilendiği milli şair Mehmet Akif Ersoy'un portresini çizdi.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi Shirzad, "20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" kapsamında üyesi olduğu Konuralp Gazi Gençlik Merkezindeki gençlik liderlerinin yönlendirmesiyle Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un portresini çizmeye karar verdi.

Shirzad bir günde tamamladığı tabloyu gençlik merkezi yetkililerine hediye etti.

Tablonun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla Bakanlığa gönderilmesi amaçlanıyor.

- "Ersoy etkileyici bir kişiliğe sahipti"

Akil Shirzad, AA muhabirine, Afganistan'da yaşanan iç karışıklık sonrası önce İran'a, oradan da 2012 yılında Türkiye'ye gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ailesiyle Türkiye'ye geldiğinde 12 yaşında olduğunu aktaran Shirzad, spora ve resme ilgi duyduğunu anlattı.

Shirzad, Konuralp Gazi Gençlik Merkezi üyesi olduğunu dile getirerek, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında gençlik liderleriyle neler yapabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunmaları üzerine milli şairin portresini çizmeye karar verdiğini aktardı.

Ersoy'un kişiliğinden etkilendiğini anlatan Shirzad, "Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz, İstiklal Marşı'mızın yazarı. Az çok hakkında bilgim olduğu için bu işi severek yaptım. Bu çalışmayı çizimiyle birlikte yaklaşık bir günde bitirdim." diye konuştu.

Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma hikayesinin etkileyici olduğunu belirten Shirzad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi ulusal marş yazma yarşmasına, ödül nedeniyle başlangıçta katılmayı kabul etmemişti. Kendisine, yarışmaya katılmaya ikna etmek için mektup gönderilmiş. O da 'Bir şartla katılırım, kazanırsam ödülü almam.' demişti. Yarışmanın zorunluluğu olarak ödülün alınması gerektiği belirtilince de ödülü yardım kurumuna bağışlamıştı."

Ersoy'un portresini resmetmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Shirzad, tabloyu Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Müdür Vekili Cahit Demir ve gençlik liderlerine teslim ettiğini söyledi.

Demir de Shirzad'a anlamlı çalışmasından dolayı teşekkür ederek tabloyu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla Bakanlığa ulaştıracaklarını ifade etti.