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Affan Keçeci kimdir? Affan Keçeci İYİ Parti Beşiktaş belediye başkan adayı

Affan Keçeci İYİ Parti İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Affan Keçeci’nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy ve Beşiktaş'da İYİ Parti adayını açıkladı. İYİ Parti Beşiktaş belediye başkan adayı Affan Keçeci olurken, İYİ Parti Kadıköy belediye başkan adayı Emre Kınay oldu.

19 Şubat 2019 Salı 08:42
Affan Keçeci kimdir? Affan Keçeci İYİ Parti Beşiktaş belediye başkan adayı

Affan Keçeci İYİ Parti İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Affan Keçeci’nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. İYİ Parti Beşiktaş belediye başkan adayı Affan Keçeci olurken, İYİ Parti Kadıköy belediye başkan adayı Emre Kınay oldu.

İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti, aralarında Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Affan Keçeci partisinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılmıştı. Affan Keçeci Beşiktaş’ın 2004 Olağanüstü Kongresinde başkan adayı olmuştu. 

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:42
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