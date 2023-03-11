Afetzedelere 131 milyon kişilik beslenme desteği

Kızılay, deprem bölgelerinde 4 bine yakın profesyonel ve gönüllüsü ile deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor.

Kızılay, depremin hemen ardından afetzedelerin beslenme hizmetleri için 10 il, 70 ilçe ve 972 noktada başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kızılay Koordinesindeki Afet Beslenme Platformu üyeleriyle birlikte afetin 33. gününde;

5 aşevi,

86 ikram aracı,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

361 mobil mutfak,

47 mobil fırın,

22 sahra mutfak ile görev yapan beslenme platformu üyeleri, köylere de sıcak yemek taşıyor.

Yaklaşık 131 Milyon Beslenme Desteği

Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu, afet bölgesinde bulunan aşevleri, mobil mutfak ve mobil beslenme araçlarından bugüne kadar günde 3 öğün olmak üzere, 130.288.490 kişilik beslenme desteği sağladı.

Sosyal Marketlerden Yaklaşık 196 bin Afetzede Yararlandı

Kızılay, etkilenme alanı bu denli büyük bir sahada vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep’te toplamda 13 sosyal marketi hizmete alırken marketlerin açıldığı günden itibaren 195.686 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

Kızılay’dan Afetzedelere 70 Milyon Değerinde Alışveriş Kartı

Kızılay, deprem bölgesindeki illerde kalan ya da farklı illere tahliye edilen vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmeleri için ilk etapta planladığı toplam 70 milyon değerindeki alışveriş kartı dağıtımını da sürdürüyor. Kartlar, tahliye bölgelerindeki afetzedeler ve iş yerlerinin açılmadığı iller haricindeki afetzedelere Türk Kızılay İl Merkez Şubeleri tarafından dağıtılıyor.