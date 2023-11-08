Afete dirençli şehirler için 5 adım!

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) ev sahipliğinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle düzenlenen ‘Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’23, bugün Hilton Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirildi. 41 uzman konuşmacı ve 500’den fazla katılımcıyı ağırlayan zirveye ‘kentsel ve mekânsal dirençlilik’ kavramı damga vurdu.

Ekolojik kent vurgusu

Uzmanlar, ekonomik, ekolojik ve sosyolojik açıdan sürdürülebilir kentleri ifade eden ‘dirençli şehirlerin’ ancak sürdürülebilir bir çevre politikasıyla mümkün olacağını kaydetti. Toplumun bu alanda bilinçlendirilmesinin önemine işaret eden uzmanlar, doğru planlama ve analiz süreci, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve denetimin yanı sıra kamu ile sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumların iş birliğinin gerekliliğine de dikkat çekti.

Kentlerin direnci önemli

Kahramanmaraş depremlerinin ‘kentsel dirençlilik’ kavramının önemini hatırlattığını belirten ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, bu kavramın sadece depreme dayanıklı kentleri değil aynı zamanda yeni şartlara adapte olabilen, ekonomik, ekolojik ve sosyolojik açıdan sürdürülebilir kentleri ifade ettiğini kaydetti. Kentsel dirençliliğin iklim değişikliği, doğal afetler ve sosyo-ekonomik şoklar gibi riskleri yönetmede etkin olduğunu belirten Kılıç, yeşil binaların ise bunun çok önemli bir parçası olduğunu hatırlattı.

5 aşamaya dikkat

Prof. Dr. Sinan Mert Şener ise afet dirençli şehirler için gereken 5 aşamayı aktardı. Şener, 5 aşamayı, ‘Toplumu bilinçlendirme’, ‘Kamunun planlama, finans yaratma ve teşvik etme özelliğini öne çıkarması’, ‘Sivil toplum kuruluşlarının bireyler ve kamuyla birlikte proje geliştirmesi’, ‘Akademik kurumların eğitim desteği vererek afetlere hazır olma sorumluluğunu yayması’ ile ‘Planlı yerleşke ve bölgeler geliştirme’ olarak sıraladı.