Afazi nedir nasıl bir hastalık? Afazi neden olur, belirtileri neler?

Hollywood yıldızı Bruce Willis’in hastalığı afazi olduğu açıklandı. Aile, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurdu. "Söz yitimi" olarak da adlandırılan "Afazi", beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.

Afazi nedir?

Afazi hastalığı nedir? Afazi ya da söz yitimi, beynin bazı bölgelerinde (dil ve konuşmadan) meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu olarak açıklanabilir.

Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.

Afazi hastalığı belirtileri neler?

Hastalık genellikle beyin travması sonrası ortaya çıkıyor. Bu nedenle belirtiler şu şekilde sıralanabilir;

Konuşmada güçlük

Adlandırmada güçlük

Anlamada güçlük

Okuma-yazmada güçlük

Konuşmada garip ve uygun olmayan kelimeler kullanma.

Afazi hastalığı tedavisi var mı?

Afazi hastalığının tedavisinde birçok etken etkilidir. Tedavi süreci, hastanın beyninde oluşan hasar veya deformasyonun yaygınlığına ve büyüklüğüne, travma sonrası geçen zamana, hastanın yaşına, travma öncesi sağlık durumuna, cinsiyetine, psikolojik durumuna, toplumsal çevresine bağlıdır. Afazi tedavisi genellikle bir konuşma terapisti tarafından yürütülür. Genelde afazili her bireye konuşma terapisi uygulanabilir.