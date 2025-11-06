AFAD’dan öğrencilere eğitim

Aydın AFAD ekipleri, afet bilincini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Ekipler ayrıca, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği üyeleriyle bir araya gelerek Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık ve şüpheli paket eğitimi düzenledi.

Eğitimlerde afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gerekenler uygulamalı örneklerle anlatıldı. Katılımcılar, eğitime yoğun ilgi gösterdi. Aydın AFAD, il genelinde farklı yaş gruplarına ve kurumlara yönelik farkındalık çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Konu ile ilgili Aydın AFAD’tan yapılan paylaşımda "Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği üyelerine ise KBRN Farkındalık ve Şüpheli Paket Eğitimi verilmiştir" ifadeleri yer aldı.