AFAD'dan KKTC'ye düşen füze parçasına ilişkin açıklama

Türker ve KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Cemal Betmezoğlu, gazetecilere, başkent Lefkoşa ile Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına S-200 füze parçası düşmesi ve akabinde yapılan kimyasal ölçüm çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Süleyman Türker, perşembeyi cumaya bağlayan gece Taşkent köyü yakınlarında havada bir patlama olduğu ve arkasından geniş bir alanda çalılıkların yandığı ihbarı üzerine KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıklarını belirtti.

Bu sırada menşei bilinmeyen büyük bir füze parçasının görüldüğünü dile getiren Türker, "Ekipler, bu füze enkazından etrafa bir tehlike yayılıp yayılmadığı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ya da nükleer bir tehlike teşkil edip etmediği hususunda tereddüte kapıldılar. Bunu gidermek amacıyla KKTC yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım talep etti." dedi.

Türker, AFAD Başkanlığının bu konuda uzman Adana AFAD Arama Kurtarma Birliğinden, kendisinin de olduğu 4 kişilik bir ekip görevlendirdiğini belirterek, çeşitli cihazlar aracılığıyla dairesel şekilde merkeze doğru ölçümler yaptıklarını anlattı.

Ellerinde özellikle savaş gazlarına duyarlı cihazlar bulunduğuna dikkati çeken Türker, şunları kaydetti:

"Bu cihazlarımızla ölçüm yaptık ancak cihazlarımız hiçbir tepki vermedi. Yani patlama bölgesinde insanlar, hayvanlar ve diğer canlılar için tehlike oluşturacak herhangi bir bulguya rastlamadık. 2 saat sonra cihazlarımızı temizledikten sonra bir ölçüm daha yaptık ve yine herhangi bir bulguya rastlamadık. Bunun neticesinde ortamın temiz olduğuna ve insanlara zarar vermeyeceğine dair raporumuzu düzenledik ve KKTC yetkililerine sunduk. Bu konuda bir tehlike yok. İnsanlar kaygıya kapılmasın ve normal yaşamlarına devam etsinler."

Türker, "Ülke sınırlarımız ve dışında olabilecek tehlikelere karşı ekiplerimiz yetişebiliyor. Buna yavru vatan Kıbrıs da dahil." ifadesini kullandı.

Betmezoğlu da "Olay sonrasında ilk incelemeler yapıldı. Herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte AFAD yetkililerinden yardım talep edildi. Bunun sebebi, Türkiye'nin gerek sınır olaylarında gerekse de ülke hudutları içinde bu tip olaylarla daha önceden karşılaşmış olmasıdır. İrtibata geçildikten sonra Adana AFAD'dan bir ekip KKTC'ye sevk edildi. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra herhangi bir kimyasal kalıntının olmadığı tespit edildi." dedi.