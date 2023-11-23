AFAD'dan deprem bölgesi için önemli uyarı!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremden sonra AFAD'dan önemli bir uyarı geldi.
Battalgazi ilçesinde art arda meydana gelen iki deprem korkuya sebep oldu.
Depremlerin ilki saat 17:46'da 5.2 şiddetinde yaşandı.
Ardından 3 dakika sonra 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan önemli uyarı!
AFAD art arda yaşanan depremlerin ardından vatandaşları ağır hasarlı binalara girmemeleri hususunda yine uyardı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir." denildi.
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Mesajın devamında, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.