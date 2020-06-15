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Aktüel

AFAD'dan Bingöl depremine ilişkin açıklama:

"Hastanelere başvuran 21 vatandaşımızın 3'ü taburcu edilirken 18'inin tedavilerine devam edilmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-06-15 00:20:29 -
AFAD'dan Bingöl depremine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından hastanelere başvuran 21 kişiden 3'ünün taburcu edildiği, 18'inin tedavisinin sürdüğü açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hastanelere başvuran 21 kişiden 3'ünün taburcu edildiği, 18'inin tedavisinin sürdüğü ifade edilerek "Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 86'ya, personel sayısı ise 789'a çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 3 bine, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'ye yükseltilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Deprem sonrası ikisi 4 büyüklüğünün üzerinde toplam 77 artçı yaşandığı, bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda 8 kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürüldüğü kaydedildi.


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