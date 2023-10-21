  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel AFAD personeline orman yangını tatbikatı
Yerel

AFAD personeline orman yangını tatbikatı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 14:56:00 -
AFAD personeline orman yangını tatbikatı

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline yönelik orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD’ta kurum içi yönetici ve personele yönelik eğitimler sürüyor. Bu çerçevede Sapanca’da bulunan Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde personele ‘orman yangını tatbikatı’ gerçekleştirildi. Yangın eğitiminde uzman personeller tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta, orman yangınlarına etkili ve doğru müdahale şekilleri anlatıldı.

NATO'dan nükleer tatbikat
NATO'dan nükleer tatbikat

Dünya

NATO'dan nükleer tatbikat

ABD gemi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri açıkladı Türkiye orada tatbikat düzenleyecek! Sondaj gemimizin dibine gelmişlerdi
ABD gemi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri açıkladı Türkiye orada tatbikat düzenleyecek! Sondaj gemimizin dibine gelmişlerdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD gemi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri açıkladı Türkiye orada tatbikat düzenleyecek! Sondaj gemimizin dibine gelmişlerdi

Bir gece ansızın Tepenize ineriz tatbikatı
Bir gece ansızın Tepenize ineriz tatbikatı

Gündem

Bir gece ansızın Tepenize ineriz tatbikatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23