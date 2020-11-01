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Aktüel AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 64 olduğunu bildirdi.
Aktüel

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 64 olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:44:38 -
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 64 olduğunu bildirdi.
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