  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Aktüel

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 06:10:44 -
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın
Gündem

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar

Küresel haydut ABD'nin orta doğudaki kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan’a karşı işgalci Ermenistan saflarında savaşan terör örgüt..
Bakan Soylu'dan kötü haber! Testi açıklandı
Gündem

Bakan Soylu'dan kötü haber! Testi açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Soylu, “Pazartesi günü kendimizi iyi h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay