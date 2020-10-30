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Aktüel AFAD: "(İzmir'deki deprem) 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 419 vatandaşımız yaralanmıştır."
Aktüel

AFAD: "(İzmir'deki deprem) 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 419 vatandaşımız yaralanmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:48:30 -
AFAD: "(İzmir'deki deprem) 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 419 vatandaşımız yaralanmıştır."
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