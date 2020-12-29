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Aktüel AFAD ile BOTAŞ arasında "Afet ve Acil Durum Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı
Aktüel

AFAD ile BOTAŞ arasında "Afet ve Acil Durum Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: - "Türkiye'nin, hayatın her alanındaki afet ve acil durumları konusunda zaten hizmetindeyiz. Bugünkü protokol, her iki kurumun da bu anlamdaki kapasitesini artırmayı içeriyor" - Protokolle, AFAD ve BOTAŞ arasında afet ve acil durumlardaki iş birliği, bilgi paylaşımı ve koordinasyonun geliştirilmesi hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:58:49 -
AFAD ile BOTAŞ arasında "Afet ve Acil Durum Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında "Afet ve Acil Durum Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

AFAD'ın Anadolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ile iki kurumun yetkilileri katıldı.

Güllüoğlu, törende yaptığı konuşmanın başında, programdan kısa süre önce Hırvatistan'da meydana gelen deprem nedeniyle Hırvat vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gerek büyükelçilik gerekse muhatap kuruluşlarla temas halinde olduklarını belirten Güllüoğlu, şu ana kadar kendilerine bir talep gelmediğini, ancak Hırvat muhataplarına hazır olduklarını ilettiklerini bildirdi.

Güllüoğlu, afet yönetiminin sadece kriz yönetimi olmadığını, hayatın her alanını kapsadığını ifade etti.

AFAD'ın risk ve kriz yönetimi kurumu olmayı öncelediğini anlatan Güllüoğlu, Türkiye'de afetlere dirençli şehirler oluşturmaya dönük yürütülen çalışmaların önemine değindi.

BOTAŞ'ın, insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Güllüoğlu, 7 ilçeyi daha gazla buluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunan BOTAŞ personeline başarılar diledi.

Güllüoğlu, "Türkiye'nin, hayatın her alanındaki afet ve acil durumları konusunda zaten hizmetindeyiz. Bugünkü protokol, her iki kurumun da bu anlamdaki kapasitesini artırmayı içeriyor. Hayırlı olsun temennilerimi ifade etmek isterim." dedi.

Doğalgaz ve petrol alanlarının çok disiplinli sektörler olduğunu belirten Güllüoğlu, bu disiplin anlayışının, hayatın her alanına yayılması gerektiğini söyledi.

Güllüoğlu, AFAD ile BOTAŞ arasındaki iş birliğinin, başka sektörlere de örnek olması temennisinde bulundu.

Programda, BOTAŞ ve AFAD'ın faaliyetlerinin yer aldığı tanıtım filmleri gösterildi.

Protokolle AFAD ve BOTAŞ arasında afet ve acil durumlardaki iş birliği, bilgi paylaşımı ve koordinasyonun geliştirilmesi hedefleniyor.

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