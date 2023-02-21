AFAD il il paylaştı: İşte deprem bölgesinde kurulan çadır sayısı!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor. Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300 bin 809 çadır kurulumunu tamamladık." açıklamasında bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremden etkilenen illerde kurulan çadır sayısı şöyle:

Hatay - 69.766

Kahramanmaraş - 66.685

Gaziantep - 49.670

Adıyaman - 45.852

Malatya - 25.380

Adana - 17.515

Şanlıurfa - 8.838

Osmaniye - 7.170

Diyarbakır - 6.328

Kilis - 3.605

AFAD ayrıca, "İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve Aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

MSB: 59 BİN ÇADIR KURDUK!

Milli Savunma Bakanlığı da "Millî Savunma Bakanlığı olarak depremden etkilenen bölgelere tüm imkânlarımızı kullanarak insani yardım malzemelerini ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz." diyerek yapılan yardımları paylaştı.