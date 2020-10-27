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Aktüel AFAD: Hatay ve Mersin'deki yangın nedeniyle 6 kentten arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirildi
Aktüel

AFAD: Hatay ve Mersin'deki yangın nedeniyle 6 kentten arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:36:03 -
AFAD: Hatay ve Mersin'deki yangın nedeniyle 6 kentten arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Hatay'ın İskenderun ve Mersin'in Anamur ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Karaman ve Osmaniye valiliklerinden arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 2 yangını söndürme çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri, AFAD ve güvenlik kuvvetlerinin katılımıyla karadan ve havadan sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin Anamur ile Hatay İskenderun'daki söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 2 ilimize Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Karaman ve Osmaniye valiliklerinden arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirmesi yapıldı. Mersin'de yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı 50 ev tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilen evlerde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Adana Valiliğinden 100 çadır, 200 yatak, 200 battaniye ve 200 nevresim seti bölgeye sevk edildi. İskenderun'da halihazırda tahliye edilen ev bulunmamakla beraber, olası bir tahliye durumu için gerekli hazırlıklar yapıldı. Mersin-Antalya ile Adana-İskenderun kara yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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