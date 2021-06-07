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Gündem AFAD geçti! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Gündem

AFAD geçti! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. .

Yeniakit Publisher
2021-06-07 19:21:00 -
AFAD geçti! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; deprem Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında oldu.

Saat 19.00'da gerçekleşen depremin şiddeti ise 4,1 olarak kaydedildi.

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