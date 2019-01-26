AFAD ekipleri eşeği kurtarmak için seferber oldu AFAD ekipleri, Çankırı'da harabe bir evin göçmesi sonucu enkaz altında kalan eşeği 3 saat süren çalışmanın ardından sağ olarak kurtardı.

Çankırı'nın İkiçam köyünde kullanımda olmayan bir evin çökmesi sonucu göçük altında bir eşek mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, Korgun ilçesi İkiçam köyünde meydana gelen olayda, üst katı ev alt katı ahır olarak bulunan harabe bir ev göçtü. Göçük esnasında ahırda bulunan eşek enkazın altında kaldı. Olay yerine giden Çankırı AFAD ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonrasında eşeği sağ olarak kurtardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.