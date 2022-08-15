AFAD duyurdu: Türkiye genelinde tatbikat yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında Türkiye genelinde tatbikat yapılacağını bildirdi.

Sezer, "Çök-kapan-tutun" tatbikatının ekim ayında eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümü dolayısıyla Sezer, AA muhabirine AFAD'ın depreme yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Afet Eğitim Yılı kapsamında geçen sene 56 bin kişiye bilinçlendirme eğitimi verildiğini hatırlatan Sezer, "Bu sene 'Afet Tatbikat Yılı' kapsamında şu ana kadar 54 binin üzerinde tatbikat gerçekleştirildi. Ekim ayında uluslararası birçok ülkenin katılacağı ortak tatbikat yapılacak. Ekim ayında tüm Türkiye'nin aynı anda katılacağı bir tatbikatı da gerçekleştireceğiz." dedi.

Sezer, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak "çök-kapan-tutun" tatbikatına bütün vatandaşların bulundukları yerlerden katılacağını söyledi.

Başkan Sezer, afetlere müdahale kapsamında beslenme, arama ve lojistik kapasitesini artırdıklarını ve 1580 üyenin yer aldığı akredite edilmiş 59 arama kurtarma birliğinin bulunduğunu, AFAD gönüllüsü sayısının 552 bine yükseldiğini belirtti.

Yunus Sezer, bu yıl başlatılan uygulama kapsamında tüm illerde belediyeler, özel idareler ve gönüllülerden oluşan yerel destek gönüllülerinin oluşturulacağını, bu kapsamda 53 şehirde ekiplerin tamamlandığını ifade ederek, afetle mücadeleye yönelik vatandaşların AFAD Acil Mobil uygulamasını telefonlarına indirmesini istedi.