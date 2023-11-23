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Gündem AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2023-11-23 18:04:00 - 2023-11-23 18:12:39
AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

AFAD, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 17.46'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Saatler 17.49'u gösterdiğinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

 

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