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Yaşam AFAD duyurdu! Hatay 5 şiddetinde yeniden sallandı
Yaşam

AFAD duyurdu! Hatay 5 şiddetinde yeniden sallandı

Hatay’ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 19:46:00 - 2023-02-23 19:50:24
AFAD duyurdu! Hatay 5 şiddetinde yeniden sallandı

Hatay’ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Hatay’ın Defne ilçesinde saat 18.53’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.76 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da geçtiğimiz Pazartesi günü 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem daha meydana gelmişti.

5 büyüklüğünde artçı oldu

Bu deprem üzerine evlere eşya alınması için girişler yasaklanmıştı. Alınan tedbirlerin ardından bugün de 5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydan geldi.

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