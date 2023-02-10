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Gündem AFAD depremdeki toplam can kaybını açıkladı
Gündem

AFAD depremdeki toplam can kaybını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) saat 20.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 19 bin 875 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 bin 717 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 21:03:00 - 2023-02-10 21:10:51
AFAD depremdeki toplam can kaybını açıkladı

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