AFAD çadır ve konteyner sayılarını açıkladı

AFAD, "Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturduk." açıklamasında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadır kurulumunu tamamladık.