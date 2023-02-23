  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AFAD çadır ve konteyner sayılarını açıkladı
Gündem

AFAD çadır ve konteyner sayılarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurulan çadır ve konteyner sayılarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 22:49:00 -
AFAD çadır ve konteyner sayılarını açıkladı

AFAD, "Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturduk." açıklamasında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadır kurulumunu tamamladık.

Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı
Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı

Spor

Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı

AFAD il il paylaştı: İşte deprem bölgesinde kurulan çadır sayısı!
AFAD il il paylaştı: İşte deprem bölgesinde kurulan çadır sayısı!

Yerel

AFAD il il paylaştı: İşte deprem bölgesinde kurulan çadır sayısı!

AFAD'dan deprem bölgesi için tedirgin eden açıklama!
AFAD'dan deprem bölgesi için tedirgin eden açıklama!

Gündem

AFAD'dan deprem bölgesi için tedirgin eden açıklama!

Son dakika... AFAD acı haberi duyurdu! Bilanço ağırlaşıyor
Son dakika... AFAD acı haberi duyurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Gündem

Son dakika... AFAD acı haberi duyurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden AFAD’a 1 milyon lira yardım
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden AFAD’a 1 milyon lira yardım

Aktüel

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden AFAD’a 1 milyon lira yardım

AFAD duyurdu! Hatay 5 şiddetinde yeniden sallandı
AFAD duyurdu! Hatay 5 şiddetinde yeniden sallandı

Yaşam

AFAD duyurdu! Hatay 5 şiddetinde yeniden sallandı

Koza Altın depremzedeler için AFAD'a 300 milyon TL ilave nakdi bağış...Resmen duyuruldu
Koza Altın depremzedeler için AFAD'a 300 milyon TL ilave nakdi bağış...Resmen duyuruldu

Gündem

Koza Altın depremzedeler için AFAD'a 300 milyon TL ilave nakdi bağış...Resmen duyuruldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23