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Aktüel

AFAD: “Bursa’da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Bursa’da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 00:40:11 -
AFAD: “Bursa’da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Bursa’da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.


AFAD’ın sosyal medya hesabından Bursa’da yaşanan sel sonrası vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bursa ilimizde yaşanan sel sonrası kayıp durumda bulunan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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