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Biyografi AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu nereye tandı? Mehmet Güllüoğlu kimdir?
Biyografi

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu nereye tandı? Mehmet Güllüoğlu kimdir?

Son dakika Resmi Gazete atama kararlarına göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan getirilirken AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine atandı. Mehmet Güllüoğlu kimdir? Mehmet Güllüoğlu hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:48:00 - 2020-12-08 16:48:57
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu nereye tandı? Mehmet Güllüoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı atama kararlarına göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne, Hasan Murat Mercan atandı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Peki Mehmet Güllüoğlu kimdir, nerelidir? Mehmet Güllüoğlu hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Güllüoğlu kimdir? 

1982 yılı Konya doğumlu olan Mehmet Güllüoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği’nde yöneticilik görevlerinde bulundu. 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı’na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü’nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Dr. Mehmet Güllüoğlu 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmekteydi. Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmekteydi.

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