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Aktüel AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan depremzedelere çağrı:
Aktüel

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan depremzedelere çağrı:

"Sarsıntılardan korktuğu için evine giremeyen ya da evi hasarlı/yıkılmış olan, kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlarımız kurmuş olduğumuz çadır alanlarındaki çadırlara yerleşebilirler" - "Binlerce kişilik kapasiteyle yurtlar, spor merkezleri ve gençlik merkezleri de hazır. Barınma imkanlarıyla alakalı başka tweetlere itibar etmeyin"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:22:58 -
AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan depremzedelere çağrı:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremzedelere çağrıda bulunarak kalacak yeri olmayan bütün vatandaşların barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebileceğini duyurdu.

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarsıntılardan korktuğu için evine giremeyen ya da evi hasarlı/yıkılmış olan, kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlarımız kurmuş olduğumuz çadır alanlarındaki çadırlara yerleşebilirler." ifadesini kullandı.

İzmir'deki binlerce kişilik kapasiteyle yurtlar, spor merkezleri ve gençlik merkezlerinin de hazır olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Barınma imkanlarıyla alakalı başka tweetlere itibar etmeyin." uyarısında bulundu.

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