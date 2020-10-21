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Aktüel AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız"
Aktüel

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:48:25 -
AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız"

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma mücadelesi veren Azerbaycan'a yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan yerleşim birimlerine yönelik top ve füze atışları devam ederken saldırılarda yaşanan can kayıplarının yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

Türkiye, sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Ermenistan'a karşı işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarma mücadelesi veren Azerbaycan'a desteğini her alanda sürdürüyor.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'ın muadili kuruluş olan Azerbaycan Fevkalade Haller Bakanlığı ile geçmişten beri çok sıkı ilişkilerinin olduğunu, karşılıklı eğitim faaliyetleri yürüttüklerini hatırlattı.

Sürekli irtibat halinde oldukları Bakanlıktan şu ana kadar kendilerine bir yardım talebi gelmediğini belirten Güllüoğlu, şunları söyledi:

"Gönül ister ki bir an önce Karabağ özgürlüğüne kavuşsun, tekrar Azerbaycan topraklarına dahil olsun. Sivillerin saldırılardan etkilendiği bölgelerde hem askerler hem de arama kurtarma personeli görev yapıyor. Biz onlarla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar herhangi bir talepleri bize ulaşmadı. Ancak Dışişleri Bakanımızın da söylediği gibi ne zaman, nerede yardım isterlerse yardıma hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Yanlarında olduğumuzu, her zaman destekleyeceğimizi kendileri de biliyorlar."


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