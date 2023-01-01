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Gündem AFAD, az önce duyurdu! O ilimiz çok fena sallandı
Gündem

AFAD, az önce duyurdu! O ilimiz çok fena sallandı

Kastamonu 2023'ün ilk sabahına depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kastamonu'da bu sabah saat 08.12'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 12:40:00 -
AFAD, az önce duyurdu! O ilimiz çok fena sallandı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kastamonu'da bu sabah saat 08.12'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kastamonu 2023'ün ilk sabahına depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre kentte bu sabah saat 08.12'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5.0 kilometre derinlikle gerçekleştiği kaydedildi.

 

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