AFAD afetlere karşı 7/24 ayakta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, 2020'de birçok afetin ve olumsuz olayların yaşandığını belirterek, "Çok şükür şu ana kadar bir yorgunluğumuz yok. Her an hazır şekilde, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Nerede bir hayat varsa ve nerede bir afet varsa mutlaka başta AFAD olmak üzere devletimizin kurumları oradadır." dedi.

"Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) - Kahramanmaraş Çalışma Grupları Toplantısı" için kente gelen Palakoğlu, AA muhabirine, 2020'nin tüm dünya için zor bir yıl olduğunu belirterek, Türkiye ve dünyanın ciddi anlamda afet ve salgınlarla mücadele ettiğini söyledi.

Yıl içinde en büyük afetlerden birinin Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle yaşandığını ifade eden Palakoğlu, şöyle konuştu:

"Başta Elazığ, Malatya ve Adıyaman olmak üzere birçok ilimiz söz konusu depremden etkilendi. 24 Ocak'tan itibaren bakanlarımızın bölgeye gidişi ve TAMP kapsamında hem yerel hem ulusal seviyede çalışmalar yapıldı. Çok hızlı şekilde başta Elazığ ve Malatya olmak üzere afetten etkilenen vatandaşlarımızın barınma, beslenme, psikososyal, nakdi yardım gibi ihtiyaçları hızlı şekilde devletimiz ile ilgili kurumlarımızla karşılandı."

Palakoğlu, bu yıl en büyüğü Elazığ olmak üzere Manisa, Van ve Bingöl'de önemli depremlerin meydana geldiğine dikkati çekti.

AFAD'ın 1100 deprem gözlem istasyonuyla Türkiye'deki yer hareketlerini sürekli olarak izlediğini aktaran Palakoğlu, "Bu bilgileri anında kamuoyuyla paylaşıyoruz. İstasyonlarımıza gelen verilerimizi değerlendirdiğimizde 2019'da ülkemizde yaklaşık 22 bin deprem meydana geldi. 2020'nin ağustos ayındayız ve bu zamana kadar 21 binden fazla maalesef depremle karşı karşıya kaldık." dedi.

- "Çok şükür şu ana kadar bir yorgunluğumuz yok"

Türkiye'de sadece depremlerin yaşanmadığını, 2020'de önemli afetlerin geliştiğine işaret eden Palakoğlu, bu yıl sadece depremler değil, ciddi anlamda heyelanların da meydana geldiğini ve aşırı yağışlardan dolayı sel ve su baskınları gerçekleştiğini anımsattı.

Ormanların ciddi anlamda yandığını ve yok olduğunu vurgulayan Palakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı. En büyük afet aslında Kovid-19 salgını ve dünyayı etkiledi. Dua ve temennimiz, afet ve salgınlarla karşılaşmamaktır. Olduğunda ise en azından afetlere hazır olmamız ve hazırlık yapmamız gerekiyor. AFAD 'Afete hazır ol' sloganıyla son bir yıldan beri ciddi çalışmalar yaptı ve devam ediyor.

81 kentteki il müdürlüklerimiz, 11 ildeki arama-kurtarma birlik müdürlüklerimiz, 5 bin 800 çalışanlarımızla gece-gündüz demeden ilgili kurumlar, kamu personelleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir yorgunluğumuz yok. Her an hazır şekilde, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Nerede bir hayat varsa ve nerede bir afet varsa mutlaka başta AFAD olmak üzere devletimizin kurumları oradadır."